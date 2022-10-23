Ірина Федишин показала обстріляну окупантами автівку, яку вона придбала для військових

Авто, яке мало символічну назву "За Бучу", потрапило під ворожий обстріл.

Від початку повномасштабної війни українська співачка Ірина Федишин влаштовує благодійні заходи, аби зібрати кошти для допомоги Україні.

Зокрема, артистка купує автівки для українських захисників. Утім, одна з них, яку виконавиця придбала ще у квітні, потрапила під ворожий обстріл.

Авто, яке Ірина Федишин придбала для військових / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

На щастя, ніхто з військових, які перебували в салоні, серйозно не постраждав. Натомість в авто, яке має символічну назву "За Бучу" вибите скло. Також видніються сліди від ворожих куль.

Авто, яке Ірина Федишин придбала для військових / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Як розповіла виконавиця, захисники планують відремонтувати скло та знову відправити авто на передові позиції.

Авто, яке Ірина Федишин придбала для військових / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Машина "За Бучу" знову потрапила під обстріл. Слава Богу, всі живі. Хлопці міняти не хочуть, поставлять нове скло і знову в бій. Нас не зламати. Господи, дякую, що оберігаєш наших захисників", - зазначила виконавиця.

Авто, яке Ірина Федишин придбала для військових / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, раніше авто "За Бучу" вже потрапляло під ворожий обстріл. У серпні окупанти обстріляли позашляховик. Тоді авто теж відремонтували та віддали на передову.

Читайте також: