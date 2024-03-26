Ірина Федишин показала рідкісне фото з мамою і здивувала її молодим виглядом: "Наче дві сестри"

Українська співачка Ірина Федишин вирішила відпочити від роботи перед концертним туром та провести час із батьками

У своєму Instagram виконавиця показує, як минає їхній відпочинок. Зокрема, вони перебувають на заході України, вже встигли прогулятися серед гір та помилуватися неймовірними краєвидами. На тлі гірських пейзажів Ірина Федишин сфотографувалася з мамою в однакових костюмчиках.

"Щастя у простих речах. Просто бути поруч з рідними і насолоджуватися кожним моментом життя. Моя мамуся", - підписала знімок артистка.

Ірина Федишин із мамою / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

У коментарях підписники Федишин були просто приголомшені. Фани були здивовані молодим виглядом мами співачки, а також зазначили, що вони настільки схожі, що немов дві сестри: "Наче дві сестри", "я думала, що то сестра", "такі гарні і дуже схожі".

Також знаменитість вже встигла поділитися знімком з татом. Вони всі разом сходили до закладу, де за смачним обідом провели час разом.

Ірина Федишин із батьками / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Сопонару показала рідкісне фото з мамою. Артистка розсекретила, як у рідному місті проводить час із батьками.

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