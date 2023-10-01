Ірина Федишин показала рідкісне фото з мамою, на яку схожа, як дві краплі води

Українська співачка Ірина Федишин повідомила про свято в її родині. Мама виконавиці святкувала день народження.

З нагоди свята знаменитість присвятили допис рідній людині. Артистка опублікувала фото з мамою, на яку схожа, як дві краплі води. На знімку усміхнена Ірина постала в синьому костюмі, а поруч з нею стояла її рідна людина - у чорному. Артистка побажала мамі завжди бути щасливою, а також, щоб у неї було міцне здоров'я.

"Моя матусю! Вітаю з днем народження! Не вистачить слів, щоб описати, як я вас люблю! Дякую Богові за вас і прошу, щоб ви були здоровими і щасливими", - побажала мамі виконавиця.

Ірина Федишин із мамою / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Прихильники Ірини Федишин теж привітали її з іменинницею. Вони побажали мамі співачки чимало приємних слів.

Іро, щиро вітаю вашу мамусю з днем народження! Усього найкращого і світлого!

Вітаю неймовірну пані Лесю з днем народження! Міцного вам здоров'я і щасливих та довгих років життя!

З іменинницею вас, Ірино! Щастя, любові, натхнення, здоров'я, нашої скорішої перемоги та мирного неба над головою!

Нагадаємо, нещодавно співачка Юлія Саніна показала рідкісні фото зі своїми батьками. Артистка приголомшила схожістю з мамою та батьком.

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