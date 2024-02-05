Ірина Федишин показала рідкісне фото з мамою під час відпочинку у горах: "Наче сестри"

Артистка з дітьми та мамою відпочиває у Карпатах.
Українська співачка Ірина Федишин замилувала рідкісними фото з мамою.
Так, у своєму Instagram знаменитість потішила шанувальників сімейним контентом. Ірина показала, як в орендованому будиночку з видом на гори відпочиває її родина. Зокрема, на відпочинок поїхала і мама співачки. Вони зробили декілька світлин у просторому помешканні з панорамними вікнами. На їхньому тлі засніжені гори та ялинки. До слова, мама з донькою вбралися в однаковий лук.
А під світлиною артистка поцікавилася, чи схожі вони з мамою.
Своєю чергою, шанувальники відповіли, що Ірина з рідною людиною мають неабияку схожу зовнішність.
- Так, звичайно! Мама і донечка, Ви прекрасні. Такі гарні костюмчики, вони Вам дуже пасують
- Мама неначе сестричка, гарненькі
- Ще й як схожі. Можна навіть подумати, що перед нами стоять дві сестрички-близнючки
- Наче сестри. Дуже схожі! Гарні
Також зірка показала, як вони з мамою ходили на прогулянки й милувалися краєвидами, перед тим обмінявшись куртками одна з одною.
Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік їздив до батьківської хати і показував свою 83-річну маму Олександру.
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