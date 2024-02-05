Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ірина Федишин показала рідкісне фото з мамою під час відпочинку у горах: "Наче сестри"

Ірина Федишин показала рідкісне фото з мамою під час відпочинку у горах: "Наче сестри"

Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Артистка з дітьми та мамою відпочиває у Карпатах.

Українська співачка Ірина Федишин замилувала рідкісними фото з мамою.

Так, у своєму Instagram знаменитість потішила шанувальників сімейним контентом. Ірина показала, як в орендованому будиночку з видом на гори відпочиває її родина. Зокрема, на відпочинок поїхала і мама співачки. Вони зробили декілька світлин у просторому помешканні з панорамними вікнами. На їхньому тлі засніжені гори та ялинки. До слова, мама з донькою вбралися в однаковий лук.

Ірина Федишин з мамою / © instagram.com/irynafedyshyn
Ірина Федишин з мамою / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

А під світлиною артистка поцікавилася, чи схожі вони з мамою.

Своєю чергою, шанувальники відповіли, що Ірина з рідною людиною мають неабияку схожу зовнішність.

  • Так, звичайно! Мама і донечка, Ви прекрасні. Такі гарні костюмчики, вони Вам дуже пасують
  • Мама неначе сестричка, гарненькі
  • Ще й як схожі. Можна навіть подумати, що перед нами стоять дві сестрички-близнючки
  • Наче сестри. Дуже схожі! Гарні

Також зірка показала, як вони з мамою ходили на прогулянки й милувалися краєвидами, перед тим обмінявшись куртками одна з одною.

Ірина Федишин з мамою / © instagram.com/irynafedyshyn
Ірина Федишин з мамою / Фото: instagram.com/irynafedyshyn
Ірина Федишин з мамою / © instagram.com/irynafedyshyn
Ірина Федишин з мамою / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік їздив до батьківської хати і показував свою 83-річну маму Олександру.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація