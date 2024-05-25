Ірина Федишин показала рідкісне фото зі свекрухою та ніжно привітала її з особливим святом

Артистка показала, як минуло святкування дня народження рідної людини.
Українська співачка Ірина Федишин привітала свою свекруху з днем народження.
Так, виконавиця разом з чоловіком Віталієм Човником зустрілися в Америці з його рідною людиною та привітали її зі святом. З цієї нагоди родина організувала приватну екскурсію на човні та під час подорожі ласувала смаколиками. Зокрема, для іменинниці приготували торт зі свічками. Також до свята долучилися брат Віталія Сергій з дружиною.
"Вітаємо з Днем народження нашу маму. Міцного здоров'я, радості, любові та затишку. Дякую Вам за сина, який багато робить для України. Ми всі любимо Вас", - звернулася Федишин до свекрухи у фотоблогу.
За словами Ірини, така можливість зустрітися всією родиною їм випала випадково, адже її концертний тур минає саме в Америці, де й проживає частина її родини.
"Зустрілися на краю світу. Рідний брат Віталія Сергій з дружиною Олею вже більше 10 років проживають в Америці. Мама якраз у них гостює. І нам вийшло усім зустрітися", - додала зірка.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Іванна Онуфрійчук вперше показала фото зі свекрухою та публічно звернулася до неї.
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