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Ірина Федишин показала, що придбала для ЗСУ на кошти з благодійних концертів

Ірина Федишин показала, що придбала для ЗСУ на кошти з благодійних концертів

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
488
Час на прочитання
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Ірина Федишин показала, що придбала для ЗСУ на кошти з благодійних концертів

Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Виконавиця продовжує допомагати українським захисникам.

Українська співачка Ірина Федишин від початку повномасштабної війни дає благодійні концерти, на яких збирає кошти для військових.

За цей час знаменитість чимало чого придбала. На сторінці в Instagram виконавиця показала, що з останнього купила для захисників. Так, артистка придбала 28 генераторів, які вкрай необхідні на передовій.

Наразі прилади вже прибули до України. Незабаром генератори відправлять на фронт.

"Закупили для ЗСУ 28 генераторів, які вже приїхали до України А далі - до хлопців на передову. Дякую усім, хто приходив на благодійні концерти", - поділилася виконавиця.

Зазначимо, Ірина Федишин теж активно купували позашляховики для українських захисників. За час повномасштабної війни Ірина придбала для ЗСУ 77 автівок. Та, на жаль, позашляховики потрапляють під ворожі обстріли. Так трапилося з автівкою, яка мала символічну назву "Буча". Федишин допомогла відремонтувати авто, і нині воно виконує бойові задачі на фронті.

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Дата публікації
Перегляди
488
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