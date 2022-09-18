Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ірина Федишин показала, що придбала для ЗСУ: "Вся техніка вже виконує бойові задачі"

Дата публікації
Перегляди
721
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ірина Федишин показала, що придбала для ЗСУ: "Вся техніка вже виконує бойові задачі"

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Українська співачка Ірина Федишин продовжує допомагати українським захисникам.

Від початку війни виконавиця Ірина Федишин займається волонтерством та збирає гроші для українських військових.

Зокрема, нещодавно зірка провела благодійний вечір у Празі, Чехія. Завдяки заходу знаменитість зуміла придбати чимало техніки для військових.

Федишин закупила 22 транспортних засобів для ЗСУ: пожежні автіки, карету "швидкої", буси, позашляховики, пікапи, лафети. Окрім цього знаменитості подарували 100 інвалідних візків для реабілітації поранених військових.

"Громада українців у Празі - ви великі молодці. Вдячна усім, хто був присутній і долучився до закупівлі техніки. Дякую хлопцям з Ужгорода, які пофарбували і підготували автомобілі. На кожне авто вже, навіть, сплели маскувальні сітки", - розповіла у своєму Instagram виконавиця.

Ірина Федишин зазначила, що вже вся техніка перебуває на передовій, виконує бойові задачі та допомагає військовим вигнати російських окупантів з України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
721
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація