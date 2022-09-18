Ірина Федишин показала, що придбала для ЗСУ: "Вся техніка вже виконує бойові задачі"

Від початку війни виконавиця Ірина Федишин займається волонтерством та збирає гроші для українських військових.

Зокрема, нещодавно зірка провела благодійний вечір у Празі, Чехія. Завдяки заходу знаменитість зуміла придбати чимало техніки для військових.

Федишин закупила 22 транспортних засобів для ЗСУ: пожежні автіки, карету "швидкої", буси, позашляховики, пікапи, лафети. Окрім цього знаменитості подарували 100 інвалідних візків для реабілітації поранених військових.

"Громада українців у Празі - ви великі молодці. Вдячна усім, хто був присутній і долучився до закупівлі техніки. Дякую хлопцям з Ужгорода, які пофарбували і підготували автомобілі. На кожне авто вже, навіть, сплели маскувальні сітки", - розповіла у своєму Instagram виконавиця.

Ірина Федишин зазначила, що вже вся техніка перебуває на передовій, виконує бойові задачі та допомагає військовим вигнати російських окупантів з України.

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