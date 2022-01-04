Ірина Федишин показала схудлого чоловіка та як вони святкували його день народження

Ірина Федишин показала схудлого чоловіка та як вони святкували його день народження

Подружжя вирушило до Карпат.

Українська співачка Ірина Федишин 3 січня відсвяткувала день народження свого чоловіка, продюсера Віталія Човника.

Свято подружжя вирішило провести у Карпатах, про що артистка розповіла в Instagram. З друзями пара вирушила до Буковеля, де зняла затишне шале. Спочатку компанія посиділа вдома,а потім продовжила вечір в одному з ресторанів.

Серед присутніх у компанії була співачка Мята, а також мама Ірини Федишин Леся.

Ірина Федишин з мамою / instagram.com/irynafedyshyn

instagram.com/irynafedyshyn

Після гучного застілля друзі вітали іменинника піснею Happy Birthday та гарним тортом зі свічками.

Чоловік та сини Ірини Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Своєю чергою, шанувальники Ірини помітили, що її чоловік помітно схуднув. Як ми писали раніше Віталій сів на дієту ще у травні минулого року і вже тоді скинув 11 кілограмів.

Чоловік Ірини Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

instagram.com/irynafedyshyn

За словами Федишин, коханий взявся за себе, аби мати гарний вигляд поруч з коханою і гарним відсвяткувати їхнє агатове весілля. Зазначимо, що у липні виповнилося 14 років, як подружжя разом.

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