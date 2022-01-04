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Ірина Федишин показала схудлого чоловіка та як вони святкували його день народження

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Ірина Федишин показала схудлого чоловіка та як вони святкували його день народження

Ірина Федишин з чоловіком / instagram.com/irynafedyshyn

Подружжя вирушило до Карпат.

Українська співачка Ірина Федишин 3 січня відсвяткувала день народження свого чоловіка, продюсера Віталія Човника.

Свято подружжя вирішило провести у Карпатах, про що артистка розповіла в Instagram. З друзями пара вирушила до Буковеля, де зняла затишне шале. Спочатку компанія посиділа вдома,а потім продовжила вечір в одному з ресторанів.

Серед присутніх у компанії була співачка Мята, а також мама Ірини Федишин Леся.

Ірина Федишин з мамою / © instagram.com/irynafedyshyn
Ірина Федишин з мамою / instagram.com/irynafedyshyn
© instagram.com/irynafedyshyn
instagram.com/irynafedyshyn

Після гучного застілля друзі вітали іменинника піснею Happy Birthday та гарним тортом зі свічками.

Чоловік та сини Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn
Чоловік та сини Ірини Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Своєю чергою, шанувальники Ірини помітили, що її чоловік помітно схуднув. Як ми писали раніше Віталій сів на дієту ще у травні минулого року і вже тоді скинув 11 кілограмів.

Чоловік Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn
Чоловік Ірини Федишин / instagram.com/irynafedyshyn
© instagram.com/irynafedyshyn
instagram.com/irynafedyshyn

За словами Федишин, коханий взявся за себе, аби мати гарний вигляд поруч з коханою і гарним відсвяткувати їхнє агатове весілля. Зазначимо, що у липні виповнилося 14 років, як подружжя разом.

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