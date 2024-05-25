Ірина Федишин показала свого підрослого сина та здивувала, що подарувала йому на 13-річчя

Українська співачка Ірина Федишин розповіла про свято у родині.

У своєму фотоблогу співачка запостила рідкісні фото з синами. Виконавиця розповіла, що сьогодні, 25 травня, її син Юрій святкує 13-річчя. Як зізнається Ірина, під час концертного туру їй вдалося знайти час для того, щоб зробити для сина оригінальний сюрприз. Зокрема, вся родина вирушила до Діснейленду й зробила декілька атмосферних знімків на тлі замку.

Ірина Федишин з синами / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин з синами / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин з синами / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Мій Юрчику, моє сонечко, з Днем народження! Не віриться, що тобі вже 13 років. Як швидко плине час. Дуже тебе любимо і пишаємося: розумний, добрий, кмітливий, веселий, надійний. Так багато нам з татом вже допомагаєш. Дякую Богові за тебе. Прошу міцного здоров'я, щасливої долі і мирного неба. Перебуваючи у турі з дітьми, попри щільний графік, вдалося зробити їм подарунок і відвідати Disney World", - звернулася до іменинника зіркова мама.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин замилувала фото з родиною чоловіка та ніжно привітала свекруху з днем народження. До того ж виконавиця показала, як вони разом провели час.

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