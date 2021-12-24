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Ірина Федишин показала відео, як у мороз стрибнула в сніг у купальнику

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Ірина Федишин показала відео, як у мороз стрибнула в сніг у купальнику

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Артистка ще та екстремалка.

Відома співачка Ірина Федишин влаштувала собі зимову розвагу.

Так, артистка розпарилася у гарячому чані, після чого у купальнику з розбігу стрибнула у сніг. Відповідне відео знаменитість розмістила у своєму Instagram. Зірка поділилася, що отримала купу позитивних емоцій.

"Вперше стрибнула у сніг у купальнику. Звичайно, після того, як тіло добряче розігрілося. Чесно… Мені сподобалося! Хочу ще", – написала Ірина.

У коментарях фанати написали, що також полюбляють такий відпочинок.

  • Класний контраст
  • Загартовуєшся
  • В чані купалась і це супер
  • Це так круто
  • По ваших емоціях помітно, що вам сподобалось

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