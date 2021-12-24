Ірина Федишин показала відео, як у мороз стрибнула в сніг у купальнику

Артистка ще та екстремалка.
Відома співачка Ірина Федишин влаштувала собі зимову розвагу.
Так, артистка розпарилася у гарячому чані, після чого у купальнику з розбігу стрибнула у сніг. Відповідне відео знаменитість розмістила у своєму Instagram. Зірка поділилася, що отримала купу позитивних емоцій.
"Вперше стрибнула у сніг у купальнику. Звичайно, після того, як тіло добряче розігрілося. Чесно… Мені сподобалося! Хочу ще", – написала Ірина.
У коментарях фанати написали, що також полюбляють такий відпочинок.
- Класний контраст
- Загартовуєшся
- В чані купалась і це супер
- Це так круто
- По ваших емоціях помітно, що вам сподобалось
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