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Ірина Федишин показала, як окупанти понівечили автівку, яку вона придбала для ЗСУ

Ірина Федишин показала, як окупанти понівечили автівку, яку вона придбала для ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
1637
Час на прочитання
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Ірина Федишин показала, як окупанти понівечили автівку, яку вона придбала для ЗСУ

Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин показала , як російські військові понівечили автівку українських захисників.

Виконавиця Ірина Федишин від початку  повномасштабної війни займається волонтерством та допомагає ЗСУ.

Ще у квітні знаменитість завдяки коштам від монетизації її відеоробіт на YouTube, зокрема, за пісню "Буча", придбала автівку для українських захисників.

Утім, окупанти розстріляли авто. На щастя, ніхто з українських військових не постраждав.

"Господи, дякую тобі, що вберіг наших захисників. Коли я отримую такі фото від хлопців, серце завмирає… Авто, яке було куплене за кошти від монетизації пісні "Буча", потрапило під обстріл. Попри такі пошкодження, усі хлопці залишилися живі", - поділилася Федишин.

На фото зображене авто, яке для ЗСУ купила Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn
На фото зображене авто, яке для ЗСУ купила Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Співачка зазначила, що авто обов'язково відремонтують і віддадуть захисникам не передову. Виконавиця також нагадала українцям, що нині ЗСУ як ніколи потребують допомоги.

"Машину відремонтуємо. Не втомлюйтесь допомагати Україні, військовим потрібна наша допомога", - додала Федишин.

Нагадаємо, вчора Ірина Федишин відвідала зруйновані окупантами міста та селища на Київщині. Знаменитість показала моторошні кадри, що після себе залишили окупанти.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1637
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