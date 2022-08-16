Ірина Федишин показала, як окупанти понівечили автівку, яку вона придбала для ЗСУ

Виконавиця Ірина Федишин від початку повномасштабної війни займається волонтерством та допомагає ЗСУ.

Ще у квітні знаменитість завдяки коштам від монетизації її відеоробіт на YouTube, зокрема, за пісню "Буча", придбала автівку для українських захисників.

Утім, окупанти розстріляли авто. На щастя, ніхто з українських військових не постраждав.

"Господи, дякую тобі, що вберіг наших захисників. Коли я отримую такі фото від хлопців, серце завмирає… Авто, яке було куплене за кошти від монетизації пісні "Буча", потрапило під обстріл. Попри такі пошкодження, усі хлопці залишилися живі", - поділилася Федишин.

На фото зображене авто, яке для ЗСУ купила Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Співачка зазначила, що авто обов'язково відремонтують і віддадуть захисникам не передову. Виконавиця також нагадала українцям, що нині ЗСУ як ніколи потребують допомоги.

"Машину відремонтуємо. Не втомлюйтесь допомагати Україні, військовим потрібна наша допомога", - додала Федишин.

Нагадаємо, вчора Ірина Федишин відвідала зруйновані окупантами міста та селища на Київщині. Знаменитість показала моторошні кадри, що після себе залишили окупанти.

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