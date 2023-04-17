Ірина Федишин показалася у Донецькій області та пояснила, чому поїхала на фронт

Компанію артистці склав чоловік Віталій Човник.
Українська співачка Ірина Федишин поїхала на схід України, зокрема до Донецької області, де ведуться активні бойові дії з російськими окупантами.
Як в Instagram розповіла знаменитість, поїздка у неї має благодійну мету. Артиста особисто відвезла українським захисникам пікапи, на які постійно збирає кошти на концертах, привезла військовим великодні паски та заспівала, аби підтримати бойовий дух.
"Поїхали до хлопців: підтримати, поспівати, роздати паски і особисто відвезти автівки. Для мене це були дуже особливі зустрічі і моменти", - поділилася артистка.
Ірина Федишин поїхала до Донецької області не сама. Компанію знаменитості склав її чоловік, продюсер Віталій Човник.
Нагадаємо, в Ірини Федишин на фронті загинув двоюрідний брат Роман. В артистки залишився бронежилет рідної людини, який став для неї пам'ятною річчю. Однак виконавиця вирішила віддати його, адже він може стати в пригоді іншому захиснику.
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