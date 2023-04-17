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Ірина Федишин показалася у Донецькій області та пояснила, чому поїхала на фронт

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
924
Час на прочитання
1 хв
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Ірина Федишин показалася у Донецькій області та пояснила, чому поїхала на фронт

Ірина Федишин на сході України / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Компанію артистці склав чоловік Віталій Човник.

Українська співачка Ірина Федишин поїхала на схід України, зокрема до Донецької області, де ведуться активні бойові дії з російськими окупантами.

Як в Instagram розповіла знаменитість, поїздка у неї має благодійну мету. Артиста особисто відвезла українським захисникам пікапи, на які постійно збирає кошти на концертах, привезла військовим великодні паски та заспівала, аби підтримати бойовий дух.

Ірина Федишин на сході України / © instagram.com/irynafedyshyn
Ірина Федишин на сході України / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Поїхали до хлопців: підтримати, поспівати, роздати паски і особисто відвезти автівки. Для мене це були дуже особливі зустрічі і моменти", - поділилася артистка.

Ірина Федишин поїхала до Донецької області не сама. Компанію знаменитості склав її чоловік, продюсер Віталій Човник.

Ірина Федишин з чоловіком на сході України / © instagram.com/irynafedyshyn
Ірина Федишин з чоловіком на сході України / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, в Ірини Федишин на фронті загинув двоюрідний брат Роман. В артистки залишився бронежилет рідної людини, який став для неї пам'ятною річчю. Однак виконавиця вирішила віддати його, адже він може стати в пригоді іншому захиснику.

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Дата публікації
Перегляди
924
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