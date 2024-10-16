Ірина Федишин показалася з батьками та синами і розсекретила, як із ними розважалася у Львові

Українська співачка Ірина Федишин показалася з сім'єю і розсекретила, як із рідними розважається у Львові.

Знаменитість у своєму Instagram опублікувала фото з найдорожчими. Як зізналась артистка, у Львові вона повела сім'ю до особливого місця, де сама востаннє була ще у шкільні роки. Зокрема, вони відвідали виставу в Оперному театрі. Компанію Ірині Федишин склали її сини, чоловік, а також батьки.

Співачка зазначила, що вони отримали купу вражень та були приємно здивовані побаченою виставою. Артистка зізналась, що вкотре переконалась, як необхідні позитивні емоції в такі складні часи.

Ірина Федишин з батьками, чоловіком та синами / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Вже й не пригадую, коли я була на виставі в Оперному театрі. Мабуть, це було ще у школі. Сходити з дітьми і батьками - це було море вражень. Вкотре переконалася, як важливо дарувати людям позитивні емоції, особливо в такий непростий час", - зазначила артистка.

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин відверто розповідала про проблеми зі здоров'ям. Лікарі навіть на певний час заборонили артистці виходити на сцену.

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