Ірина Федишин показалася з чоловіком на тлі океану та публічно звернулася до нього

Артистка привітала коханого з важливим святом.
Українська співачка Ірина Федишин розповіла про свято у родині.
Сьогодні, 3 січня, чоловік зірки та її продюсер Віталій Човник святкує день народження. Щасливе подружжя проводить цей день у Лос-Анджелесі, де Ірина відіграє благодійний концерт. Співачка зізналася, що дуже пишається іменинником, який присвячує себе не лише роботі та родині, але й безупинно допомагає Україні.
"З Днем народження, мій коханий Вітусику! Найкращий чоловік, батько, сімʼянин, продюсер! Нехай мрії збуваються, натхнення не покидає! І найголовніше – будь нам здоровий. Твоя праця для України надихає! Без тебе весь результат від наших концертів для ЗСУ був би неможливим. Ти невтомний і незламний! Люблю тебе і пишаюся тобою", - привітала Федишин.
А напередодні пара з синами завітала до Голлівуду й побувала у найпопулярніших місцях. Зокрема, попозували для родинного фото на тлі пам'ятного знаку на Голлівудських пагорбах. А також всі разом побували на зірковій Алеї слави.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин показувала, як із 9-річним сином колядувала вулицями США.
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