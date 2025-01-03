Ірина Федишин показалася з чоловіком на тлі океану та публічно звернулася до нього

Українська співачка Ірина Федишин розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 3 січня, чоловік зірки та її продюсер Віталій Човник святкує день народження. Щасливе подружжя проводить цей день у Лос-Анджелесі, де Ірина відіграє благодійний концерт. Співачка зізналася, що дуже пишається іменинником, який присвячує себе не лише роботі та родині, але й безупинно допомагає Україні.

"З Днем народження, мій коханий Вітусику! Найкращий чоловік, батько, сімʼянин, продюсер! Нехай мрії збуваються, натхнення не покидає! І найголовніше – будь нам здоровий. Твоя праця для України надихає! Без тебе весь результат від наших концертів для ЗСУ був би неможливим. Ти невтомний і незламний! Люблю тебе і пишаюся тобою", - привітала Федишин.

Ірина Федишин і Віталій Човник / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

А напередодні пара з синами завітала до Голлівуду й побувала у найпопулярніших місцях. Зокрема, попозували для родинного фото на тлі пам'ятного знаку на Голлівудських пагорбах. А також всі разом побували на зірковій Алеї слави.

Ірина Федишин з родиною / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин показувала, як із 9-річним сином колядувала вулицями США.

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