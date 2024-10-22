Ірина Федишин показалася з мамою, на яку схожа як дві краплі води, і похизувалася врожаєм грибів

Українська співачка Ірина Федишин показалася з мамою та похизувалася врожаєм грибів.

Так, незабаром артистка вирушає в осінній концертний тур. На виконавицю чекає чимало виступів в різних містах України. Тож, перед гастролями знаменитість провела час із родиною. Зокрема, співачка прогулялася лісом разом із мамою, на яку зірка, як стверджують прихильники, схожа як дві краплі води.

Прогулянка видалася доволі продуктивною. Виконавиця разом із мамою зібрала три повні кошики грибів, а саме опеньків. Артистка вже опублікувала фото, де вони з рідною людиною хизуються знахідками.

Ірина Федишин із мамою / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Перед концертом у Тернополі видалася чудова нагода прогулятися лісом і назбирати з мамою грибочків, бо вже завтра (23 жовтня – прим. ред.) буде не до грибочків. Стартує наш осінній тур", - поділилася з прихильниками виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин показувала нового члена родини. Артистка разом із чоловіком здійснила мрію синів і завела песика.

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