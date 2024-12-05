Ірина Федишин показалася з підрослими синами і розсекретила, як із ними розважається в США

Українська співачка Ірина Федишин показалася з двома помітно підрослими синами в США.

Артистка поїхала до Америки з важливою метою. Зокрема, у виконавиці благодійний тур, в рамках якого вона даватиме концерти в різних містах США весь грудень, в тому числі й у новорічні свята, та до середини січня. У перервах між виступами Ірина Федишин проводить час із сім'єю.

Ірина Федишин із синами в США / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Зокрема, знаменитість показала, як розважалася з синами – Юрієм та Олегом. Вони всі разом відвідали парк розваг в Орландо - Disney World. Звичайно, артистка з синами наробила чимало атмосферних фото.

До речі, в США вже активно готуються до новорічних свят, тож довкола все прикрашено різними декораціями. Ірина Федишин наразі ж перебуває у штаті Флорида, де зима не прохолодна. Артистку дивує те, що довкола взагалі немає снігу.

Ірина Федишин із синами в США / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, нещодавно репер Потап показався з 16-річним сином за кордоном. Музикант поділився, як проводив час із підлітком.

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