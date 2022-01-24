Ірина Федишин пригадала, як мала вийти заміж за священника

Артистка заради коханого була готова відмовитися від кар'єри співачки.

Українська співачка Ірина Федишин зізналася, що могла й не блищати на сцені. А все через сильне кохання до чоловіка, який мав стати священником.

Про це артистка розповіла у проєкті "Віпи і Топи". Вона зустріла коханого у юні роки, коли вже почала активно будувати співочу кар'єру і виступати на сільських святах і всюди, де кликали.

"Ми почали зустрічатися і він мав їхати до Ватикану навчатися", - пригадала артистка.

Федишин була готова стати дружиною священника і відмовитися від своєї музичної мрії:

"І якраз приймали, власне, у нього вдома. І зібрались значить всі священники, я тоді приїхала на свято. Я пам'ятаю й досі, як вони мене лякали: "Іро ,а ми знаємо, що ти співаєш. А ти що, хочеш вийти заміж за Віталіка? Він буде священником, а ти знаєш, а йому дадуть парафію в якомусь селі. А ти поїдеш, а там може бути якась пічка, якась там сажа і то треба буде робити. Ти будеш то робити?". Я кажу: "Та буду", - пригадала Ірина.

Як з'ясувалося, йдеться про того самого Віталія Човника, - нинішнього чоловіка зірки. Просто він раптово передумав і навпаки, сам пішов за коханою здійснювати її мрію:

Ірина Федишин з чоловіком Віталієм Човником / instagram.com/irynafedyshyn

"Він каже: "Ти знаєш, я не хочу тебе тут залишати. Якщо я вернусь з Ватикану, а раптом тебе вже хтось забере", - аргументував своє рішення тоді Човник.

Ірина Федишин з чоловіком Віталієм / instagram.com/irynafedyshyn

Ось так разом із чоловіком почалися перші гастролі. Як відомо, саме Віталій зараз не лише коханий чоловік, а й продюсер і права рука виконавиці.

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