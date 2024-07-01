Ірина Федишин приголомшила кількістю автівок, які привезла для ЗСУ: "Це просто фантастично"

Українська співачка Ірина Федишин приголомшила кількістю автівок, які привезла до України для ЗСУ.

Так, артистка ділиться результатами благодійних концертів у США та Канаді, де вона збирала кошти на потреби захисників. Усього виконавиця відіграла 26 виступів. Результат туру просто приголомшує. Ірині Федишин вдалося придбати для військових 60 автівок, які незабаром відправляться на фронт та допомагатимуть військовим.

"60 автівок для ЗСУ - це результат туру Америкою та Канадою. Позаду 26 концертів, позаду багато теплих зустрічей і знайомств, недоспаних ночей і вщент заповнених валіз концертними костюмами, лотами для аукціонів, навіть деяким технічним обладнанням. Але тим не менше - результат цього вартував", - поділилася артистка.

Ірина Федишин показала, скільки авто придбала для ЗСУ завдяки концертам у США та Канаді

Ірина Федишин також подякувала чоловікові Віталію Човнику, який взяв всі організаційні моменти на себе. Зокрема, коханий артистки, він же й продюсер, витратив понад два місяці на підготовку туру, займався світловим забезпеченням, був звукорежисером, працював з технічним обладнанням, а також вів благодійні аукціони.

"Цей тур був би неможливим без великої організаторської роботи та підтримки мого чоловіка та продюсера. Понад два місяці підготовки, яка тривала майже цілодобово, адже години з Америкою та Канадою різні, це постійні вирішення організаторських питань. Віталій також сам здійснював світлове забезпечення у турі, був звукорежисером. 26 днів поспіль збирав і розбирав технічне обладнання, а ще валізи і багажі. Окрім того, ще й виступав і вів благодійні аукціони", - подякувала артистка чоловікові.

Ірина Федишин з чоловіком / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Врешті, фани були приголомшені такою працею та допомогою Ірини Федишин. Вони подякували співачці за колосальну працю та зазначили, що 60 автівок для ЗСУ – "це просто фантастично".

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