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Ірина Федишин приголомшила сумою, яку вдалося зібрати для ЗСУ під час новорічного концерту в Чехії

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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783
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Ірина Федишин приголомшила сумою, яку вдалося зібрати для ЗСУ під час новорічного концерту в Чехії

Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Артистка провела благодійний вечір.

Українська співачка Ірина Федишин приголомшила сумою, яку їй вдалося зібрати для ЗСУ під час концерту в Чехії 31 грудня.

В новорічну ніч виконавиця вирушила до чеського міста Пардубіце, де провела новорічний благодійний вечір. На своїй сторінці в Instagram Ірина поділилася відео з виступу і розповіла, скільки коштів зібрала під час концерту.

Так, виконавиці вдалося зібрати на потреби ЗСУ 9 тисяч 650 євро (приблизно 405 тисяч гривень). Ці гроші будуть витрачені на придбання генераторів та авто для наших захисників.

"Новорічний благодійний вечір у Pardubice (Чехія). Для ЗСУ вдалося зібрати 9 650 євро. На ці кошти буде закуплено дев'ять генераторів та автомобіль. Щиро дякую усім присутнім за допомогу Україні. Нехай цей рік якнайшвидше принесе нам перемогу. З Новим переможним роком", - написала під відео з концерту Федишин.

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Дата публікації
Перегляди
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