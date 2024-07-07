Ірина Федишин привітала сина з 9-річчям і показала, який сюрприз йому підготувала

Українська співачка Ірина Федишин розповіла про нещодавнє свято в родині.

Днями молодшому сину артистки Олегу виповнилося 9 років. Тож, у своєму фотоблогу Ірина опублікувала фото з підрослим сином і побажала йому мирного неба та здоров'я.

"Мій Олежику, моє сонечко, сьогодні (6 липня - прим. ред.) тобі виповнилося 9 років. Любимо тебе безмежно. Рости здоровим і щасливим. Нехай в Україні якнайшвидше настане мирне небо", - зворушила зірка.

Ірина Федишин з сином / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Також виконавиця розкрила, який сюрприз підготувала для іменинника. Так, батьки привітали Олега ще вночі тістечком зі свічкою й піснею. Окрім того, вони завчасно прикрасили квартиру фотографіями, святковими прапорцями, кульками й іграшками.

Ірина Федишин з сином / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Дитина не спить, чекає батьків, а ми весь день в бігах. Співаємо тихенько, щоб не розбудити сусідів", - написала Федишин.

Прихильники також долучилися до привітань Олега з 9-річчям й залишили у коментарях свої побажання.

Вітаємо Олежика і Вас з іменинником! Нехай росте здоровим і щасливим!

Щирі вітання з іменинником! Мирного щасливого життя

Вітаємо родину. Бажаємо щасливого дитинства. Наші дітки це світле майбутнє нашої України

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин розкрила, чи справді вагітна третьою дитиною після того, як показалася з округлим животиком.

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