Ірина Федишин приїхала на Донбас та розсекретила, як допомогла захисникам

Українська співачка Ірина Федишин розповіла, що поїхала до Донецької області.

Виконавиця у своєму Instagram зізналась, що її поїздка на схід України мала важливу мету. Зокрема, знаменитість привезла для військових автівки, які вкрай необхідні на фронті.

"Поїхала до наших захисників: повезла автівки, слова підтримки і вдячності", - поділилася Ірина Федишин.

Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Загалом, артистка придбала для військових 22 автівки. Кошти на транспорт знаменитість вдалося зібрати завдяки її останньому концертному туру "Україна колядує". А від початку повномасштабної війни співачка передала на фронт вже 182 автівки.

"22 автівки вдалося закупити з туру "Україна колядує". А загалом вже відправили 182 машини для ЗСУ! Друзі, не втомлюйтесь допомагати ЗСУ, тільки разом ми сила", - зазначила артистка.

Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, двоюрідний брат Ірини Федишин захищав Україну від російських окупантів. На жаль, понад рік тому військових загинув у боях під Соледаром. Співачка у роковини смерті брата вшанувала його пам'ять та показала архівні фото.

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