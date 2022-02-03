Ірина Федишин разом зі старшим сином злетіла з підіймача у Карпатах

Зірка наразі перебуває на відпочинку.

Українська співачка Ірина Федишин гайнула у відпустку до Карпат.

Там зірка насолоджується засніженими пейзажами та катається на лижах. Втім, з Іриною та її старшим сином трапився доволі неприємний інцидент.

Співачка разом з Юрчиком взяла лижі, сіла на підіймач, аби піднятися до гори. Однак вони з нього злетіли.

"Взяли лижі, сіли на підіймач. І знаєте чим закінчилося? Правильно! Ми з Юрчиком злетіли. Тепер валяємося в снігу і думаємо, як звідси вирватися. Сніг вище колін, йдемо через ліс, щоб якось звідси спуститися. Йдемо пішки. Не можемо лижі вдіти. Дуже тяжко", - поділилася виконавиця.

На щастя, ні з Іриною, ні з її сином нічого не трапилося. Вони таки дійшли до лижної траси та змогли там покататися.

Шанувальники ж, своєю чергою, закликали кумирку бути обережною.

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