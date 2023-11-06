Ірина Федишин різко відповіла на критику, що її чоловік під час війни виїхав за кордон

Українська співачка Ірина Федишин нарвалася на критику в Мережі.

Причиною цього стали щасливі сімейні кадри, які артистка опублікувала в Instagram. Співачка показалася у Барселоні з чоловіком та дітьми і ділилася, які місця треба обов'язково відвідати під час екскурсії містом.

Однак не всі користувачі оцінили сімейні кадри. Деякі юзери почали критикувати Ірину, як це її чоловік, продюсер, Віталій Човник, під час війни зміг виїхати за кордон: "Цікаво, а як чоловік перетнув кордон?", "А для чого публікувати такі фото? Коли чоловіків інших жінок за півтора року навіть у відпустку додому не відпускають, ви фотографуєтесь в Барселоні", "Як чоловік зміг виїхати?".

Ірина Федишин із чоловіком та синами / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин не стала терпіти критику, тож різко відповіла користувачам. Артистка зазначила, що її чоловік виїхав за кордон законно, адже має відповідний дозвіл. За словами співачки, вони заробляють кошти для ЗСУ, на які потім купують необхідні речі для фронту.

"Тут декілька дописувачів пишуть дурниці. Ви при своєму розумі? Що так все перекручуєте? Поїхали офіційно, щоб заробити кошти для ЗСУ. Заробили і купили з цієї поїздки 100 дронів і не тільки. Бо зараз навіть на один дрон зібрати складно, в тому числі і за кордоном. Поїдьте і спробуйте. Хто вам заважає? І офіційний дозвіл у Віталія є, виїхав з дозволу Міністерства і ніхто не ховається. Вже не один раз виїжджав і постійно повертається. І цього разу повернувся і вже в Україні. Заспокойтеся", - різко відповіла артистка.

Ірина Федишин із чоловіком та синами / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Також Ірина Федишин наголосила, що її чоловік організовує благодійні концерти, працює із запитами військових, а також займається благодійним фондом.

"Для чого виписувати образливі коментарі і так знецінювати працю людей? Віталій співзасновник благодійного фонду Ірини Федишин і робить величезну роботу для України. Окрім організації благодійних концертів, постійно працює із запитами військових", - додала зірка.

Ірина Федишин із чоловіком та синами / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, нещодавно Лілії Ребрик, яка при надії, дісталося від хейтерів. Ведучу звинуватили, що вона нібито втретє завагітніла, аби чоловік зміг виїхати за кордон. Знаменитість не стала терпіти такі закиди та поставила коментаторів на місце.

Читайте також: