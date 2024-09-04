Ірина Федишин розповіла про пережитий жахливий обстріл Львова: "Чули гучні вибухи"

Українська співачка Ірина Федишин розповіла про пережитий жахливий обстріл Львова.

Російські окупанти під ранок 4 вересня обстріляли місто ракетами та дронами. На жаль, є влучання. Пошкоджені будинки, історичні будівлі та авто. Внаслідок ворожого обстрілу Львова, за останніми даними, загинуло семеро людей, а 45 – госпіталізовані до лікарні. Серед постраждалих є діти.

Співачка Ірина Федишин разом із родиною перебувала в місті. Артистка говорить, що це була просто жахлива ніч. Виконавиця чула гучні вибухи в місті та неабияк перелякалася. Співачка висловила свої співчуття постраждалим та сім'ям загиблих внаслідок терористичного обстрілу.

Руйнування у Львові внаслідок атаки 4 вересня / Фото: Володимир Зеленський

"Цієї ночі ми чули гучні вибухи у Львові. 4.09.24 - жахлива ніч…Вже відомо, що російська ракета забрала життя 7 людей, серед них - 3 дітей. Страшна трагедія…Щирі співчуття", - написала співачка.

Нагадаємо, країна-агресорка Росія продовжує тероризувати мирне населення України. У вівторок, 3 вересня, окупанти завдали ракетного удару по Полтаві. Ворожі снаряди поцілили по будівлі інституту та лікарні. Відомо про 51 загиблого та 219 поранених. Українські знаменитості відреагували на жахливий злочин, який скоїла РФ.

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