Ірина Федишин розсекретила, як готується до Великодня та яких в її сім'ї дотримуються традицій

Українська співачка Ірина Федишин розсекретила, як готується до Великодня, а також зізналась, яких традицій дотримується її сім'я.

Готуватися до свята виконавиця почала у Чистий четвер. Цього дня знаменитість ретельно прибирає в будинку, а після цього випікає паски. Щоправда, приготуванням головної великодньої страви займається мама виконавиці, адже саме вона головна господиня.

Ірина Федишин з мамою / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"У Чистий четвер за українськими традиціями господині печуть паски. Коли у хаті прибрано, помиті вікна, мають бути світлі та чисті думки. У цей день ми й випікали паски. Старша господиня – моя мама, а я просто допомагаю. Ми готуємося до Великодня", - розповіла артистка в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Виконавиця поділилася, що паски вони прикрашають вже всією родиною. Ірина Федишин наголосила, що це неабияк захопливий процес, від якого навіть її сини не можуть втриматися.

Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Насправді, це дуже захопливий процес. Я думаю, що долучатися будуть всі, не тільки ми з мамою. Діти також, бо їм дуже цікаво прикрашати різними кольорами, викладати білу глазур. Ми будемо робити це всією сім'єю", - поділилася співачка.

Федишин також розповіла, що складає до великоднього кошика. Виявляється, там обов'язково має бути хрін.

"Будемо в кошик все складати, підемо освячувати. У кошик ми складаємо і писанки, і масло, і ковбасу, і хрін. На Великдень ми готуємо основні страви. Коли ми приходимо з храму, то з'їдаємо яйце і добре посипаємо його дрібно натертим хроном", - зізналась артистка.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

Після Великодня Ірина Федишин вирушає з гастролями до Америки та Канади. Виконавиця поділилася, що їде давати благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Співачка збирає кошти, на які потім купує автівки та відправляє їх на фронт. Від початку війни виконавиці вдалося придбати вже 182 автомобілі для військових.

"Після Великодня я вирушаю до Америки на гастролі. У мене заплановані концерти в Америці та Канаді. Ці концерти спрямовані на підтримку ЗСУ, їду з метою зібрати кошти і допомогти нашим хлопцям, які постійно до мене звертаються, дуже багато запитів. Ми свою увагу звертаємо саме на автівки. Нам вже вдалося 182 купити і відправити хлопцям. Їдемо з метою, аби зібрати кошти на автомобілі", - зізналась артистка.

Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин ділилася рідкісним фото з мамою. Виконавиця показувала, як проводить час із рідною людиною.

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