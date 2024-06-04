Ірина Федишин шокувала, як на її концерті в США на сцену виліз п'яний росіянин: "Спалив гнилу суть"

Українська співачка Ірина Федишин розповіла про неприємний інцидент, який трапився з нею на одному з виступів в США.

Так, артистка давала концерт у Міннеаполісі. Раптом на сцену видерся п'яний росіянин, який почав нахабно поводитися. Зокрема, він гордо заявляв, що з РФ та пишався цим. Артистка ж поцікавилася, чи він вийшов на сцену, аби попросити пробачення за всі злочини Росії та території України та за розв'язану війну. Утім, п'яний чоловік не збирався цього робити. За словами Федишин, він "показав свою гнилу суть", заявивши, що просити пробачення йому немає за що.

"Я руський!", - гордо заявив чоловік, який був на моєму концерті у Міннеаполісі і вийшов на сцену. Зал був шокований…Я теж не очікувала такий поворот подій! Після такої гордої заяви, я відповіла йому: "Мабуть, хочете попросити вибачення за свою країну? За те, що вона щоночі кидає ракети і вбиває українських дітей, цілі сім'ї і родини? За все, що сьогодні робить з Україною?". На що він відповів: "Мені немає за що просити вибачення, я просто полюбив україночку", - розповіла співачка.

Ірина Федишин розмовляє з п'яним росіянином / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин зрозуміла, що діалогу з чоловіком не буде. Тож, охорона вивела росіянина з зали. Утім, артистка була здивована, що майже весь концерт він приховував свою позицію та вдавав, що підтримує Україну, а коли ж випив, то показався справжнім. Тож, виконавиця закликала бути обачним та свідомим і не вестися на "вовків в овечій шкурі".

"Цей росіянин трохи хильнув і спалив усю свою гнилу суть. Хоча увесь концерт сидів і вдавав, що підтримує Україну. Ця історія показала наступне: що серед нас багато вовків в овечій шкірі, багато москальських агентів, які шпигують у наших громадах, навіть, у діаспорі. Їхня мета - розхитати громаду, робити різні провокації і розсварювати українців, щоб наша єдність десь послаблювалася. Тому будьмо розумними, тримаймося разом. Попри всі моменти, не дозволяймо розсварювати нас, бо зараз найважливіше - це наша перемога і всі зусилля спрямовуймо тільки туди!" – зазначила співачка.

Нагадаємо, Ірина Федишин нині перебуває в США, де дає благодійні концерти. Перед поїздкою виконавиця зустрілася з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який підписав синьо-жовті прапори для аукціонів.

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