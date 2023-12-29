Ірина Федишин шокувала, як українці за кордоном зневірюються в майбутньому України: "Треба здатися"

Українська співачка Ірина Федишин приголомшила, як деякі люди за кордоном реагують на повномасштабне вторгнення.

Артистка свою творчу діяльність присвятила благодійності. Вона їздить за кордон та збирає кошти на закриття потреб військових.

"Ми стараємось так вибудувати виступи, що навіть, якщо люди приходять з думками трохи розрадитися, протягом виступу занурюються в те, чим живе нині Україна. Ми зі сцени нагадуємо, що війна триває, ціна її дуже висока, кожного дня гинуть люди", – розповіла Ірина oboz.ua.

Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Втім, знаменитість зізнається, що деякі люди приходять на її благодійні концерти з доволі неоднозначною позицією. За словами Федишин, їй зустрічалися шанувальники, які незадовго до події розповідали, що українцям треба здаватися, мовляв, вже дуже багато втрат. Однак, після виступу співачки вони змінювали свою думку й ставали впевненими у перемозі України.

Авто, яке Ірина Федишин придбала для військових / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Спостерігається глибока втома. Зараз на концертах за кордоном просто сказати слово "війна" – цього вже недостатньо. До мене, буває, приходять на концерт українці, які заявляють: "Ну навіщо вже чинити опір? Треба здатися, бо це людські життя". А після виступу підходить така людина і каже: "Треба боротися". Тоді я розумію, що концерт пройшов недаремно", – додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин налякала своїх фанів, як її авто ледь нахабно не обікрали. Злодії під час її концертного туру спеціально прорізали колесо в автівці, де була вся техніка співачки.

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