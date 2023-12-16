Ірина Федишин шокувала, як її авто ледь нахабно не обікрали: "Спеціально прорізали колесо"

Українська співачка Ірина Федишин шокувала, як її намагалися нахабно пограбувати.

До слова, артистка нині перебуває в концертному турі. Коли знаменитість прямувала з виступом до польського міста Білосток, її ледь не пограбували. Зловмисники спеціально пробили колесо в автівці, де була вся техніка співачки.

Ірину Федишин ледь не обікрали / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Моїй технічній команді спеціально прорізали колесо на заправці", - обурилася артистка.

Ірину Федишин ледь не обікрали / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Це було зроблено задля того, аби обікрасти автівку. Однак водії вчасно зрозуміли, що щось не так, тож зорієнтувалися, а крадіям не вдалося скоїти задумане.

"Це наше інше авто, яке возить техніку в турі. На щастя, хлопці вчасно зорієнтувалися і обікрасти не вдалося", - поділилася співачка.

Ірину Федишин ледь не обікрали / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Врешті, водії замінили зіпсоване колесо і поїхали далі в тур.

Ірину Федишин ледь не обікрали / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, нещодавно учасник гурту "ТНМК" Фоззі розповів, як їх обікрали в Німеччині. До слова, у музикантів вкрали кошти та навіть документи. Виконавець розповів, чи вдалося знайти крадіїв.

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