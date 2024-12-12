Ірина Федишин стала жертвою шахраїв з Росії: "Це величезна втрата"

Українська співачка Ірина Федишин пожалілася, що стала жертвою шахраїв.

Сумною новиною виконавиця поділилася у своєму Instagram. Артистка повідомила прихильникам, що зламали її електронну пошту, а також YouTube-канал. На щастя, акаунти в інших соцмережах досі під контролем співачки. Ірина Федишин переконана, що тут не обійшлося без країни-агресорки Росії. Наразі виконавиця робить все можливе, аби повернути доступ до того, що в неї поцупили шахраї.

"Кілька годин тому була здійснена масштабна кібератака з різних країн. Це ще раз нагадує нам, що ворог не спить і продовжує свої інформаційні напади. Це сталося під час мого великого різдвяного туру, і для нас це величезна втрата, адже на моєму YouTube-каналі майже пів мільйона підписників. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути його", - поділилася зірка.

Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Водночас Ірина Федишин звернулася до прихильників із важливим нагадуванням. Артистка попросила не реагувати на підозрілі повідомлення, що можуть надходити від її імені, адже це справа рук шахраїв.

"Прошу вас бути уважними та не реагувати на жодні підозрілі листи, прохання чи повідомлення, які можуть надходити від мого імені. Усі ці дії спрямовані на те, щоб завдати шкоди", - звернулася до підписників артистка.

Нагадаємо, наразі Ірина Федишин разом із сім'єю перебуває в США, де вона дає концерти в рамках благодійного туру "Україна колядує". Нещодавно артистка хизувалася, який незвичайний подарунок отримала від прихильників на одному зі своїх виступів.

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