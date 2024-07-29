Ірина Федишин у 18-ту річницю шлюбу потішила чоловіка оригінальним подарунком: "Завжди разом"

Українська співачка Ірина Федишин разом з коханим, її продюсером Віталієм Човником святкують річницю шлюбу.

Сьогодні, 29 липня, з нагоди 18 років подружнього життя Ірина опублікувала в Instagram ніжне фото з чоловіком і розповіла їхню історію знайомства. Як виявилося, Віталій був фанатом співачки, а вже згодом їхнє знайомство переросло в кохання і співпрацю.

"Сьогодні (29 липня – прим. ред.) 18 років як ми одружилися. Трішки про нашу сім'ю. Одного разу Віталік підійшов до мене на концерті і взяв автограф. Від того дня розпочалося наше знайомство, яке швидко переросло у шалене кохання. Завжди разом. Інколи нам дивуються друзі, як ми витримуємо один одного 24/7? А нам так добре: і вдома, і на роботі. І за кулісами, і на сцені. Ми живемо один одним та однією справою. Я щаслива, що у мене є такий чоловік, який перевернув моє життя, і продовжує це робити. Бо якби ж ви знали, скільки у нас ще шалених планів", - замилувала Федишин.

Ірина Федишин з чоловіком / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ба більше, артистка зробила своєму чоловіку музичний подарунок і присвятила йому свою нову пісню з назвою "Віталік". Окрім того, подякувала за двох синочків, кохання й підтримку.

"Віталіку, дякую за Юрчика та Олежика! За величезну любов, турботу, ніжність, романтику, надійне міцне плече, натхнення, мотивацію, силу, компліменти, квіти, концерти, пісні. За все! Люблю тебе", - привітала співачка.

Нагадаємо, нещодавно син Ірини Федишин відсвяткував 9-річчя. Артистка показала, який сюрприз підготувала Олегу.

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