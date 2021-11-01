Ірина Федишин у бікіні: добірка пляжних фото співачки

Артистка має приголомшливу фігуру.

Популярній співачці Ірині Федишин до душі пляжний відпочинок.

Артистка вже побувала у Болгарії, Домінікані, Туреччині та Дубаї. У відпустці чоловік та продюсер зірки влаштовує красуні-коханій фотосети в бікіні, які виконавиця залюбки публікує у своєму Instagram.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку ефектних світлин Федишин у купальнику.

Ірина Федишин у бікіні / instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин в купальнику / instagram.com/irynafedyshyn

Знаменитість полюбляє носити як суцільні пляжні вбрання, так і більш відверті бікіні. Ірина має купальники різних кольорів та фасонів, які чудово підкреслюють її фігуру.

Ірина Федишин у бікіні / instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин в купальнику / instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин в купальнику / instagram.com/irynafedyshyn

Федишин слідкує за формою та завчасно починає готуватися до пляжного сезону. Зокрема, співачка качає прес. Результат тренувань помітно усім фанам.

Ірина Федишин у бікіні / instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин у бікіні / instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин в купальнику / instagram.com/irynafedyshyn

У 34 роки, після народження двох дітей, знаменитість може позмагатися фігурами навіть з юними дівчатами.

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин у бікіні / instagram.com/irynafedyshyn

Один із секретів стрункості зірки – відмова від солодкого та цукру і регулярні заняття спортом. Також Ірина не їсть жирну їжу, а надає перевагу запеченим овочам.

Ірина Федишин у бікіні / instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин в купальнику / instagram.com/irynafedyshyn

Варто зазначити, що у знаменитості практично немає хейтерів. У коментарях підписники залишають позитивні повідомлення. Частіше – компліменти кумирці: "Неймовірна", "Іро, ти така красива", "Вау, розкішна", "Дуже сексуально, супер!".

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