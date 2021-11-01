Ірина Федишин у бікіні: добірка пляжних фото співачки

Артистка має приголомшливу фігуру.
Популярній співачці Ірині Федишин до душі пляжний відпочинок.
Артистка вже побувала у Болгарії, Домінікані, Туреччині та Дубаї. У відпустці чоловік та продюсер зірки влаштовує красуні-коханій фотосети в бікіні, які виконавиця залюбки публікує у своєму Instagram.
Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку ефектних світлин Федишин у купальнику.
Знаменитість полюбляє носити як суцільні пляжні вбрання, так і більш відверті бікіні. Ірина має купальники різних кольорів та фасонів, які чудово підкреслюють її фігуру.
Федишин слідкує за формою та завчасно починає готуватися до пляжного сезону. Зокрема, співачка качає прес. Результат тренувань помітно усім фанам.
У 34 роки, після народження двох дітей, знаменитість може позмагатися фігурами навіть з юними дівчатами.
Один із секретів стрункості зірки – відмова від солодкого та цукру і регулярні заняття спортом. Також Ірина не їсть жирну їжу, а надає перевагу запеченим овочам.
Варто зазначити, що у знаменитості практично немає хейтерів. У коментарях підписники залишають позитивні повідомлення. Частіше – компліменти кумирці: "Неймовірна", "Іро, ти така красива", "Вау, розкішна", "Дуже сексуально, супер!".
Читайте також: