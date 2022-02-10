Ірина Федишин у бікіні похизувалася омріяним відпочинком на Мальдівах

Нарешті мрія зірки здійснилася.

Мрія української співачки Ірини Федишин про поїздку на Мальдіви нарешті здійснилася.

Так, на 35-річчя, яке зірка відсвяткувала 2 лютого, її чоловік та продюсер Віталій Човник подарував путівку на райський острів. Про Мальдіви артистка навіть написала пісню.

І от 9 лютого сім'я приземлилася на острові. Артистка вже записала відео та поділилася своїми емоціями з фанами. У ролику, який з'явився в Instagram виконавиці, вона у бікіні стрімголов біжить до океану та плескається у бірюзовій воді.

"Ура, я на Мальдівах! Передаю усім великі вітання! Розпочинаємо наш відпочинок, тут дуже красиво! Просто неймовірна краса! Мрії здійснюються! P.S. Тепер у пісні трохи зміняться слова: "Я хочу ще раз на Мальдіви!" – прокоментувала знаменитість.

У відповідь прихильники пораділи за свою кумирку у коментарях:

Вау, яка там краса. Я дуже-дуже щаслива і радію за вас. Нехай ваші мрії здійснюються. Чудового и красивого відпочинку та шалених емоцій

Нарешті ви там! Мрії здійснюються, не дарма ви пісню таку випустили! Я за вас дуже рада

Неймовірна краса! Щасливого відпочинку!

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