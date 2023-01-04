Ірина Федишин у грайливій сукні ніжно привітала чоловіка з днем народження: "Ти моя муза і натхнення"

Українська співачка Ірина Федишин розповіла про свято в її родині.

3 січня день народження відсвяткував чоловік та продюсер виконавиці Віталій Човник. З нагоди свята артистка присвятила коханому зворушливий допис в Instagram. Свій пост Федишин супроводила гарними спільними світлинами з чоловіком, на яких позує у грайливій обтислій сукні з високим розрізом.

Ірина Федишин з чоловіком / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Мій Вітусику, з днем народження! Ти оспіваний у моїх піснях, ти моя муза і натхнення. З тобою не буває сумно. Завжди мільйон креативних ідей, завжди в русі, завжди цікаво і дуже насичено. Лише ти можеш організувати: один концерт у Німеччині і зразу наступного дня в Ірландії, 4 сольні концерти в один день. 8 виступів у новорічну ніч. В один день, на одну і ту ж годину, зробити виступи в Івано-Франківську та Вінниці і відправити мене з балетом на кукурудзянику, щоб все встигнути і нікого не підвести. Заважати мені дивитися серіал, бо ти написав текст пісні "Україна колядує" і тобі треба вже, щоб я пішла і написала музику. Але вдалося на славу", - розповіла Федишин.

Також співачка поділилася, що разом з чоловіком вони зібрали кошти з концертів, а це вже понад 800 тисяч євро, на 80 автівок для ЗСУ і навіть на БТР.

Ірина Федишин з чоловіком / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ірина подякувала чоловіку за яскраве та насичене життя, за їхніх двох синів і сімейне тепло, а також за вірність та кохання.

Нагадаємо, днями Ірина Федишин приголомшила сумою, яку вдалося зібрати для ЗСУ під час новорічного концерту в Чехії.

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