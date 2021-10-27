Ірина Федишин у коротких шортиках і топі похвалилася фігурою на відпочинку за кордоном

Ірина Федишин у коротких шортиках і топі похвалилася фігурою на відпочинку за кордоном

Артистка полетіла до Туреччини.

Співачка Ірина Федишин дочекалася осінніх канікул своїх дітей та гайнула до теплих країв.

Так, виконавиця днями полетіла до Туреччини з чоловіком та синами. Сім'я зупинилася у готелі The Land Of Legends. У сторіз свого Instagram виконавиця провела мініекскурсію та вже влаштувала імпровізованих фотосет.

На знімках артистка постала на тлі замку у коротких джинсових шортиках та рожевому топі. Вбрання вдало підкреслило бюст та ніжки Ірини.

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

"Потрапила у справжню казку! Але є один нюанс. Скоро розповім про відпочинок, адже ви багато запитуєте", – повідомила зірка.

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

У відповідь фани зробили Федишин компліменти.

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