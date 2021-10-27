Ірина Федишин у купальнику спокусливо попила коктейль через соломинку

Артистка вирушила у відпустку.

Українська співачка Ірина Федишин вирішила полетіти на відпочинок до теплої країни.

Так, артистка разом з чоловіком та синами вирушила до Туреччини. Звідти вона ділиться різноманітними світлинами та відео.

Ірина показала, як вони ходять на екскурсії, ніжаться на сонечку, відвідують аквапарк. Знаменитість обирала таку місцевість, аби її дітки там не сумували.

Ірина Федишин у Туреччині / instagram.com/irynafedyshyn

Проте, й сама вона активно відпочиває. Зокрема, Ірина встигла вже й відвідати місцеве кафе. Там вона замовила смачний та яскравий коктейль. Так, у своєму Instagram виконавиця у купальнику показала, як спокусливо пила свій напій через соломинку.

"Дорослим тут теж є чим зайнятися. Осінні канікули продовжуються", - поділилась артистка.

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