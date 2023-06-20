Ірина Федишин у квітчастій мініспідниці похизувалася стрункими ніжками під час прогулянки на самокаті

Артистка приїхала до Європи на гастролі.
Співачка Ірина Федишин продемонструвала, як вправно вміє керувати самокатом.
У проміжках між благодійними виступами Федишин із чоловіком та синами мала можливість насолодитися прогулянкою італійським містечком Бергамо, в якому виступала на підтримку України.
Для дослідження нового міста зірка обрала самокат. Федишин покаталася містом у коротенькій мініспідниці з квітчастим принтом та блакитному топі з глибоким декольте. На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася кадрами з прогулянки.
Також співачка встигла зняти гарне відео на центральній площі біля фонтану. Картинка вийшла захоплива, адже ролик було знято за допомогою дрона.
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