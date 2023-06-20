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Ірина Федишин у квітчастій мініспідниці похизувалася стрункими ніжками під час прогулянки на самокаті

Ірина Федишин у квітчастій мініспідниці похизувалася стрункими ніжками під час прогулянки на самокаті

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
2815
Час на прочитання
1 хв
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Ірина Федишин у квітчастій мініспідниці похизувалася стрункими ніжками під час прогулянки на самокаті

Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Артистка приїхала до Європи на гастролі.

Співачка Ірина Федишин продемонструвала, як вправно вміє керувати самокатом.

У проміжках між благодійними виступами Федишин із чоловіком та синами мала можливість насолодитися прогулянкою італійським містечком Бергамо, в якому виступала на підтримку України.

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn
Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Для дослідження нового міста зірка обрала самокат. Федишин покаталася містом у коротенькій мініспідниці з квітчастим принтом та блакитному топі з глибоким декольте. На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася кадрами з прогулянки.

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn
Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn
Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn
Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Також співачка встигла зняти гарне відео на центральній площі біля фонтану. Картинка вийшла захоплива, адже ролик було знято за допомогою дрона.

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Дата публікації
Перегляди
2815
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