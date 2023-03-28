Ірина Федишин у сльозах розповіла про загиблого брата на фронті: "Тіло забрати не вдалося"

Українська співачка Ірина Федишин зі сльозами на очах розповіла про свого брата Романа, який взимку загинув під Соледаром.

Артистка розповіла, що вони досі не можуть розповісти сумну звістку бабусі, адже бояться, як вона на це відреагує. Також Федишин додала, що тіло загиблого Романа поки не вдалося повернути додому.

"Ви мене запитували, чи вдалося забрати тіло. Тіло забрати не вдалося… Ми чекаємо…Також ми не кажемо бабусі, якій 83 роки, що він загинув, тому що боїмося, як вона це перенесе. Хоча вона вже декілька разів запитувала про нього. Він був її улюбленцем. Я розумію, що вона має право знати, але є просто страх, як вона перенесе цю звістку. Але вона багато молиться, і я думаю, що молитва – це зараз те, що йому потрібно", - розповіла Ірина.

Виконавиця також додала, що вони з сім'єю вирішили розпрощатися з пам'ятною річчю Романа – це бронежилет, який він носив на початку повномасштабної війни. Артистка відправить його на фронт, аби він став у нагоді військовому.

"Зараз у мене є пам'ятний бронежилет. Це бронежилет мого брата Роми, який загинув за Україну. Він певний час його носив. Ми були його дали йому на початку, а потім йому видали вже у військовій частині інші бронежилети. Він його повернув, каже: "Іро, можливо, комусь треба буде більше". І зараз ми від понеділка, у мене є запит, відправимо його в новий загін захисників", - додала Ірина.

Нагадаємо, 10 лютого співачка повідомила, що її двоюрідний брат Роман загинув на війні. Рідна людина Федишин пішла з життя під Соледаром, коли захищала країну від російських окупантів.

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