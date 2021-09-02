Ірина Федишин вакцинувалася від COVID-19: "Жодного бажання когось агітувати"

Разом з виконавицею вакцинувався й її чоловік.

Українська співачка Ірина Федишин, яка нещодавно прокоментувала скандал за своєю участю, вакцинувалася.

Про це артистка розповіла на сторінці в Instagram. Вона запостила знімки з поліклініки, де зображена в масці та зеленому комбінезоні. У цей момент медсестра робить укол.

Ірина Федишин вакцинувалася / instagram.com/irynafedyshyn

Як розповіла виконавиця, вона вакцинувалася Pfizer.

"Сьогодні з чоловіком вакцинувалися від COVID-19. Жодного бажання когось агітувати. Взяли першу дозу Pfizer, наступна доза після 21 дня. Почуваємося добре, лише у двох трохи "тягне" місце уколу. Мої батьки, до речі, теж вже вакцинувалася вакциною Astrazeneca. Взяли вже дві дози. Перенесли нормально", - розповіла Ірина.

Чоловік Ірини Федишин вакцинувався разом з нею / instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, що у липні Оля Полякова без макіяжу показала, як її вакцинували від коронавірусу. Артистка також зробила щеплення Pfizer.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання