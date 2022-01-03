Ірина Федишин верхи на столі показала, як чоловік обіймав її за стегна

Артистка поділилася спокусливими фото.

Українська співачка Ірина Федишин поділилася пікантними світлинами з особистого альбому.

На сторінці в Instagram артистка розмістила знімки, на яких постає разом зі своїм чоловіком, продюсером Віталієм Човником. Виконавиця позує у чорній обтислій сукні з розрізом від стегна, а коханий ніжно обіймає її.

Ірина Федишин з чоловіком / instagram.com/irynafedyshyn

Як повідомила Ірина, сьогодні, 3 січня, її чоловік святкує день народження. Тож з нагоди цієї події зірка привітала обранця і залишила йому багато приємних слів:

"Люблю тебе, Віталіку! Дякую, що ти є! Дякую за все, що ти робиш для мене: за твою любов, впевненість, сміливість, турботу, підтримку, наполегливість, ідейність, шалену працелюбність. Ти найкращий чоловік, батько і сім'янин. У нас гарні діти, дружня і щаслива сім'я, спільні мрії, улюблена робота. Я щаслива з тобою! Хай Господь дарує міцне здоров'я, сил на втілення усіх твоїх ідей, натхнення, радість, спокій і любов. З днем народження , мій Вітусику", - написала під фото Федишин.

Ірина Федишин з чоловіком / instagram.com/irynafedyshyn

Підписники сторінки Ірини долучилися до привітань, але й пікантні світлини не оминули увагою: "неординарне фото… Думаю, багато хто зрозумів про що я", "з днем народження! Надихає нехай тебе на все", "які ви красиві та класні. Бажаю щастя та здійснення мрій!".

Ірина Федишин з чоловіком / instagram.com/irynafedyshyn

Читайте також: