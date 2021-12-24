Ірина Федишин відповіла, чи планує переїжджати жити до Києва

Наразі зірка разом з родиною перебуває у Львові.

Відома співачка Ірина Федишин, попри те, що живе у Львові, багато часу проводить в Києві.

Особливо перед Новим роком, адже зірка знімається у різних святкових шоу. Тому Ірині доводиться жити на два міста. Втім, виконавиця не поспішає переїжджати до столиці. Хоча й зізнається, що має квартиру в Києві.

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

"Квартира в нас у столиці є, але Львів мене стримує. Мама, тато, всі там. Родину вдається бачити по-різному: часом частіше, часом рідше. Таке життя – на колесах. Але ми обов'язково плануємо відпочити, щось придумаємо. Поїдемо або на море, або на лижі, або просто десь погуляємо, гарно проведемо час", - розповіла зірка за лаштунками одного новорічного шоу.

Окрім цього, знаменитість розповіла, як її рідні реагують на те, що вона часто їздить на гастролі. Так, Ірина говорить, що сини розуміють такий ритм життя мами, тому вони не надто засмучуються через це.

Ірина Федишин з синами / instagram.com/irynafedyshyn

"Коли я приїхала до Львова і через день знову мала повертатись до Києва, Юрчик запитав: "Мамо, ти навіщо на один день приїжджала? Ти ж втомлена, далека дорога, треба було дочекатися в Києві". Але я відповіла, що скучила і просто хотіла провести з ними час", - поділилася виконавиця.

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