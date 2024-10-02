Ірина Федишин відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям: "Лікарі заборонили виходити на сцену"

Українська співачка Ірина Федишин відверто зізналась, що в неї виникли проблеми зі здоров'ям.

Особистим знаменитість поділилася у своєму Instagram. Артистка зізналась, що наразі лікується. У подробиці співачка вдаватися не стала та не розкрила, що саме її непокоїть. Утім, через проблеми зі здоров'ям Ірина Федишин поки не може давати концерти, адже лікарі найближчі три тижні заборонили їй виходити на сцену.

Тож, співачка повідомила прихильникам, що їй довелося скасувати два виступи – у Львові та Чернівцях. Зірка поквапилася заспокоїти прихильників та зазначила, що обов'язково відіграє концерти в інші дати, коли почуватиметься краще.

Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Хочу повідомити важливу інформацію. Концерт у Львові, а також у Чернівцях переноситься у зв'язку з важливими обставинами, що стосуються мого лікувального процесу. Найближчі три тижні лікарі заборонили мені виходити на сцену. Щиро перепрошую за незручності та дякую за ваше розуміння", - звернулася до фанів артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин ділилася рідкісним фото з мамою. Артистка також вітала рідну людину з особливим святом.

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