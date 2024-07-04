Ірина Федишин відверто зізналась, чи справді вагітна третьою дитиною: "Мріємо про дівчинку"

Українська співачка Ірина Федишин вперше прокоментувала чутки про третю вагітність.

Плітки, що артистка перебуває при надії, поширилися після її промовистого кліпу на пісню "Секрет", в якому вона знялася зі своїм чоловіком, продюсером Віталієм Човником. У кінці відео Федишин продемонструвала свій помітно округлий животик, тож, очевидно, фани припустили, що це натяк на вагітність. Однак посил кліпу був зовсім інший. Артистка говорить, що далеко не всі його зрозуміли, навіть батьки.

Ірина Федишин із чоловіком у кліпі на пісню "Секрет"

"Мені здавалося, якщо чесно, що всі зрозуміли, що це був лише кліп. Але виходить – ні. Навіть моя мама, яка все-все про мене знає, подивилася відеокомпозицію, та й каже: "Я не зрозуміла, що це таке?". Ми батькам не розповідали, про що буде кліп, лише з режисером це обговорювали", - розповіла зірка в коментарі для Oboz.ua.

Ірина Федишин запевняє, що нині не вагітна. Однак артистка разом із коханим мріє стати батьками для дівчинки. До слова, подружжя виховує двох синів. Кліпом на пісню "Секрет" співачка лиш хотіла поділитися своєю мрією і сподівається, що незабаром вона здійсниться.

"Ми думаємо про третю дитину, але зараз я не вагітна. Мріємо з чоловіком про дівчинку. Навіть мій кліп – це свого роду посил про те, щоб наша мрія здійснилася", - поділилася зірка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин повернулася з благодійного туру містами США та Канади. Виконавиця просто приголомшила, скільки автівок придбала для ЗСУ завдяки зібраним на концертах коштам.

Ірина Федишин показала, скільки авто придбала для ЗСУ завдяки концертам у США та Канаді

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