Ірина Федишин вперше розповіла про знайомство з чоловіком і весілля у 19 років

Ірина Федишин вперше розповіла про знайомство з чоловіком і весілля у 19 років

Подружжя цьогоріч відсвяткувало "кришталеве" весілля.

Українська співачка Ірина Федишин цьогоріч відсвяткувала 15-річчя шлюбу зі своїм чоловіком та продюсером Віталієм Човником.

І лише у програмі ЖВЛ зірка вперше розповіла, як доля звела їх з коханим і чому не одразу хотіла виходити заміж.

Це зараз Ірина захоплено розповідає, як готувалася до святкування річниці весілля, а от 15 років тому, будучи 18-річною дівчиною, про заміжжя навіть не думала і планувала вийти заміж років у 25.

Можливо, воно б так і сталося, якби юної Іри Федишин якось не запросили виступити на одному заході, ведучим якого був молодий-зелений Віталій Човник.

"Він тоді вже дуже часто дивився у мою сторону, кидав мені погляди", - пригадала артистка.

Не встигла Іра повернутися додому, як Віталій уже набирав її номер.

"Іро, привіт! Як твої справи? А я те, а я се". І воно якось так почало затягувати, ті наші розмови були такі довгі", - поділилася Федишин.

За декілька місяців романтики на відстані Віталій ошелешив 19-річну Ірину. "Каже: "Давай одружимося! Що я буду їздити!". Кажу: "Віталіку, та ти що!.. Яке весілля. Я вийду заміж у 25 років", - пригадала співачка.

Та хлопець не відступив, і коли кохана того геть не очікувала, Човник їй освідчився. Пропозицію Федишин прийняла, бо, каже, "дійсно покохала".

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