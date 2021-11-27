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Ірина Федишин з чоловіком поділилися, як би назвали свою третю дитину

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Ірина Федишин з чоловіком поділилися, як би назвали свою третю дитину

Ірина Федишин з чоловіком / instagram.com/irynafedyshyn

Пара мріє про дівчинку.

Українська співачка Ірина Федишин та її чоловік, продюсер Віталій Човник влітку цього року відсвяткували 15 річницю шлюбу.

Подружжя виховує двох дітей – 10-річного Юрка та 6-річного Олега. Не так давно артистка зізналася, що пара мріє стати багатодітними батьками. Вони хочуть народити донечку. У програмі "Зірковий шлях" закохані поділилися, як би назвали дівчинку. Так, їм подобається ім'я Христина.

Також Віталій зізнався, що не проти назвати третю дитину на честь коханої – Ірина.

"Конкретно ще не обговорювали з Ірою. Але це красиві імена дівчаток, які мені подобаються", – поділився продюсер.

Ірина Федишин з чоловіком та синами / © instagram.com/irynafedyshyn
Ірина Федишин з чоловіком та синами / instagram.com/irynafedyshyn

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