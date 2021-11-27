Ірина Федишин з чоловіком поділилися, як би назвали свою третю дитину

Ірина Федишин з чоловіком поділилися, як би назвали свою третю дитину

Пара мріє про дівчинку.

Українська співачка Ірина Федишин та її чоловік, продюсер Віталій Човник влітку цього року відсвяткували 15 річницю шлюбу.

Подружжя виховує двох дітей – 10-річного Юрка та 6-річного Олега. Не так давно артистка зізналася, що пара мріє стати багатодітними батьками. Вони хочуть народити донечку. У програмі "Зірковий шлях" закохані поділилися, як би назвали дівчинку. Так, їм подобається ім'я Христина.

Також Віталій зізнався, що не проти назвати третю дитину на честь коханої – Ірина.

"Конкретно ще не обговорювали з Ірою. Але це красиві імена дівчаток, які мені подобаються", – поділився продюсер.

Ірина Федишин з чоловіком та синами / instagram.com/irynafedyshyn

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