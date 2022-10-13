Ірина Федишин захопила відео, як її 7-річний син співає "Батько наш Бандера"

Українська співачка показала, який у її родині росте маленький патріот.

Виконавиця Ірина Федишин похизувалася музичними здібностями 7-річного сина.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала відео, де її молодший син Олежик виконує патріотичну пісню. Хлопчина стоїть на тлі гір і перед камерою співає композицію "Батько наш Бандера".

В кінці відео 7-річний син виконавиці вигукнув патріотичне гасло - "Слава Україні! Героям слава!".

"Батько наш Бандера", - коротко підписала відео Федишин та залишила два смайлики у вигляді червоно-чорних сердець.

У коментарях під дописом прихильники Ірини були приємно здивовані таким відео. Вони залишили Олежику чимало компліментів та смайликів: "Молодець!", "Слава Україні! Слава нації! Україна понад усе!".

Нагадаємо, раніше Джамала показувала, як її 4-річний син виконує патріотичні пісні. Хлопчик у вишиванці заспівав повстанський гімн "Ой, у лузі червона калина".

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