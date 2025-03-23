Ірина Федишин закупила авто для ЗСУ та приголомшила їх кількістю: "Вперше вдалося досягнути такого"

Українська співачка Ірина Федишин показала результат свого благодійного різдвяного туру.

Не секрет, що зірка безперервно допомагає захисникам і захисницям України. І нещодавно вона об'їздила чотири країни та провела 29 концертів, щоб наблизити перемогу Батьківщини. У своєму фотоблогу артистка поділилася відеозвітом, де видніється сто авто, закуплених на потреби ЗСУ. Такого неймовірного результату вдалося досягнути завдяки проданим квиткам на концерти та аукціонам, які проводилися під час виступів.

"Вперше вдалося досягнути такого приголомшливого результату й відразу закупити сто автівок для ЗСУ. Ці автівки вже скоро будуть на передовій. Кожна з них – це чиєсь врятоване життя, це швидкість, мобільність, це ще один шанс для наших захисників. Ми не чекаємо дива – ми творимо його разом! З любовʼю, для ЗСУ. Результат різдвяного туру "Україна колядує", який відбувся в Америці, Канаді, Чехії, Іспанії. Разом – сила!" – написала артистка.

Ірина Федишин приголомшила кількістю авто, які закупила для ЗСУ

Крім шанувальників, Ірина Федишин також подякувала своєму чоловікові Віталію Човнику, який завжди поруч. Співачка говорить, що саме він допомагав їй вирішувати низку організаційних питань і сприяв такому успішному туру. До того ж продюсер слідкує за всією волонтерською частиною.

"Цей тур був би не можливим без мого чоловіка і продюсера Віталія Човника. Я захоплююся його наполегливістю і працелюбністю. Щоб відправитися у цей тур, Віталій два місяці до початку займався вже його організацією: вирішував сотні питань, займався рекламою, домовлявся за концертні зали, звукове і світлове забезпечення під час концерту, аукціони, багажі, логістика, збір коштів. А потім відповідальність за закупівлі авто та увесь волонтерський процес. Віталій, ти моя гордість! Без тебе я б не справилася. Хочу щиро подякувати усім організаторам на місцях, які безкорисно допомагали і робили все можливе, щоб концерти були успішними", - додала зірка.

Зазначимо, що загалом під час повномасштабного вторгнення Ірина Федишин відправила 376 автомобілів на фронт.

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