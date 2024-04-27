Ірина Федишин замилувала фото з мамою-красунею та показала, як вони проводять час

Артистка приголомшила схожістю з рідною людиною.
Українська співачка Ірина Федишин насолодилася відпочинком зі своєю мамою.
У своєму фотоблогу артистка поділилася атмосферним фото зі Львова. На зображенні Ірина постає у сонцезахисних окулярах, джинсах та чорній куртці, а її мама – чорному худі, штанах і кардигані. Позаду них видніється мальовнича вуличка Львова. За словами Ірини, вона з мамою насолоджувалися прогулянкою весняним містом.
"З мамою прогулялися містом Львовом", - написала виконавиця.
У коментарях шанувальники Федишин засипали її родину компліментами та зазначили, що вона неабияк схожа на свою маму.
- Ви дуже сильно гарні!
- Дуже-дуже схожі. Такі чарівні
- Дві красуні
До слова, Ірина Федишин постійно намагається проводити час з рідними. Зокрема, нещодавно співачка з татом і мамою відвідала Карпати й показала, як вони насолоджувалися гірськими пейзажами та куштували місцеву кухню.
Нагадаємо, нещодавно ексдружина В'ячеслава Узелкова, фітнес-тренерка Марина показала рідкісне фото зі своїм татом. Знаменитість публічно звернулася до нього з нагоди особливого свята.
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