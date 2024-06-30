Ірина Федишин замилувала рідкісним фото з батьком і привітала його з важливим святом

Українська співачка Ірина Федишин замилувала рідкісним фото з татом і привітала його з важливим святом.

У суботу, 29 червня, було церковне свято День апостолів Петра і Павла. Тата виконавиці звуть Петром. Тож, артистка привітала рідну людину з іменинами.

Зокрема, Ірина Федишин у своєму Instagram опублікувала рідкісне фото з татом. На знімку вони мило позували одне біля одного на тлі дерев. Співачка привітала тата з іменинами та побажала, аби Ангел-охоронець завжди оберігав його. Федишин також адресувала теплі слова всім, кого звуть Петром та Павлом і хто святкує іменини.

Ірина Федишин із батьком / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Тато, вітаю з іменинами! Нехай Ангел завжди буде поруч та оберігає вас! Усіх іменинників, хто має ім'я Петро і Павло, зі святом. Петрівна передає усім вітання", – зазначила виконавиця.

У коментарях користувачі теж долучилися до привітань. Вони адресували іменинникам теплі слова: "Щиро вітаю вас, іменинники", "вітаю вашого батька та всіх іменинників", "мої щирі вітання".

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Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук ділилася рідкісними фото з батьками. Артистка також вітала тата з особливим святом.

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