Ірина Федишин замилувала рідкісним фото з мамою-красунею та публічно звернулася до неї

Українська співачка Ірина Федишин розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 30 вересня, мама артистки святкує день народження. Тож, Ірина присвятила рідній людини допис в Instagram і показала їхнє спільне фото з великим букетом троянд. Під публікацією зірка висловила мамі свої щирі вітання й побажала міцного здоров'я. Співачка зізналася, що дуже вдячна іменинниці за мудрість, підтримку і тепло.

"Сьогодні в нашій родині особливий день, адже святкуємо День народження нашої любої матусі! Мамо, попри те, що роки летять невпинно, для мене Ви завжди залишаєтеся джерелом тепла, мудрості та незмінної любові. Ви завжди поруч, у будь-який момент готові підтримати, порадити або просто обійняти. Ваша турбота і доброта є невичерпними, і завдяки цьому я відчуваю себе захищеною та щасливою. Мамо, Ви моє серце, мій маяк у житті, і я вдячна Богові за Вас. Нехай Господь оберігає і дарує ще багато років здоров’я та щастя. Люблю Вас безмежно!", - зворушила Федишин.

Ірина Федишин з мамою / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин з мамою і чоловіком / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, цього ж дня 30 вересня у родині бізнесвумен Лізи Юрушевої також свято. Її старшому сину виповнилося 17 років. З нагоди важливої дати вона опублікувала рідкісні спільні фото з підрослим іменинником.

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