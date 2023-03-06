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Ірина Федишин здивувала містичним фото зі свого концерту у Лісабоні: "Пішли мурахи по тілу"

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Ірина Федишин здивувала містичним фото зі свого концерту у Лісабоні: "Пішли мурахи по тілу"

Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Світлину зробив шанувальник виконавиці.

Співачка Ірина Федишин днями виступила з благодійним концертом на підтримку України у Лісабоні.

Після виступу виконавиця могла поспілкуватися з своїми шанувальниками та зробити спільні фото. Так, один з фанів Ірини підійшов до неї за кулісами та показав світлину, яка дуже здивувала Федишин. 

Чоловік сфотографував співачку під час виконання пісні "Братику", коли поруч з нею на сцені стояли її сини. Однак на кінцевому фото прихильник Федишин побачив силует ще одного хлопчика, який утворився через світло прожекторів. Містичним фото Ірина поділилася в Instagram.

"Друзі, що ви бачите на цій фотографії? P.S.: це фото зроблене під час пісні "Братику" на концерті у Лісабоні. Світлину зробив один із глядачів і після концерту підійшов мені показати. Від побаченого у мене пішли мурахи по тілу…", - поділилася співачка. 

© instagram.com/irynafedyshyn
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, не так давно в родині Ірини Федишин трапилося горе - її двоюрідний брат загинув у бою під Соледаром.

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Дата публікації
Перегляди
1491
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